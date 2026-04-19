ЦИК е получила само 1 сигнал за купуване на гласове, повечето са за липсващи паравани

Избирателната активност към 12 часа - 12,12%, през октомври 2024 г. е била около 9,5%

Недопустимо е да влизат техници в секциите без указания от "Сиела Норма", каза Росица Матева

Изборният ден протича спокойно, до сега има 82 сигнала - 53 вече са обработени. Повечето от тях са за оплаквания, които са свързани с компетентността на РИК.

Това каза говорителят на ЦИК Росица Матева на брифинг.

"Всички избиратели, които подават сигнали на имейла на ЦИК, моля, да ги изпращат до съответния РИК, за да се предприемат своевременно действия, въпреки че ние действаме достатъчно бързо", заяви Матева.

Тя обяви, че има сигнали, че в секциите в Якоруда, Хасково, Гоце Делчев, Пловдив, Самуил и столичния район "Младост" липсват стандартизираните паравани и вместо тях са поставени т. нар. тъмни стаички. Сигнали има и за членове на СИК, които карат избирателите да гласуват с хартия, заради образували се опашки за машинен вот.

"Няма право СИК да приканва за гласуване с хартия. Гражданите сигнализират и че не се поставя 1 печат върху бюлетината от машината. Имаме сигнали и за предизборна агитация, както и за обявени в сайтове предварителни данни от гласуването. Изпратени са предупреждения те да бъдат свалени", каза още Матева.

Само 1 сигнал е постъпил досега в ЦИК за купуване на гласове и веднага е бил препратен към МВР.

Избирателната комисия има данни и за 36 неработещи машини, които не могат да бъдат оправени. Най-много са в Хасково - 4, а в областите Бургас, Пазарджик и Велико Търново - по 3.

"Разбрахме, че не се откриват смарт картите за 2 от машините, което е странно, защото вчера трябваше да е направена тази проверка. Надявам се да бъде извършена проверка къде са тези смарт карти, при предходни избори имаше случай да са в чантата на председател на секция, но чак в края на изборния ден", обясни Матева.

Други дефекти при машините са повреден принтер и нестартиращ екран.

12,12% е избирателната активност към 12 часа, като тя е най-висока в област Враца - 17,3% и най-ниска в Кърджали - 7,8%. За сравнение през октомври 2024 г. активността към същия час беше 9,5%.

"Надявам се да е добър знак, за да излязат повече хора и да гласуват", коментира Матева.

След като стана ясно за сигнали от Варна и Бургас, че техници на "Сиела Норма" влизат своеволно в секции и махат батериите на машините, защото смятали, че оттам произлизат проблемите, Матева обясни, че те могат да влязат в секциите, но само след дадени такива инструкции.

От ЦИК още чакат подробна информация от "Сиела" за кои секции става въпрос в тези сигнали.

"СИК няма право да дава указания извън методическите, ако не работи машината, тогава се обръща към техника за съдействие. Недопустимо е да влизат техниците без указания от "Сиела Норма" в секциите", категорична бе Матева.