Опашки от желаещи да гласуват в Турция

С дълги опашки пред изборните секции започна изборният ден в Истанбул. В мегаполиса са разкрити общо седем секции, като две избирателни секции в Генералното консулство на България в Истанбул, а останалите са в компактно населените с изселници от България райони Авджълар, Байрампаша, Бахчелиевлер и Есенюрт. В секциите, с изключение на тези в генералното консулство, има и машинно гласуване.

Секциите бяха отворени навреме, в 7 часа (местно и българско време), като още от първите часове пред тях се натрупаха дълги опашки.

В училище в компактно населения с изселници район Авджълар, където има една секция, в която се гласува и на хартия, и на машина, от първите часове на изборния ден има дълга опашка от желаещи да гласуват. Докъм 10 часа бяха гласували около 200 души, като пред секцията има чакащи най-малко 100 души.

Онези, които не са подали предварително заявления, че ще гласуват в дадена секция, попълват декларация за гласуване на място.

В Есенюрт, където предварително са подадени около 700 заявления, пред единствената секция, която се помещава в средно училище, също има дълга опашка.

По инициатива на местната изселническа организация към тази секция с няколко автобуса са били превозени желаещи да гласуват от други райони на града като Кючюкчекмедже, Сефакьой и др. Очаква се, в зависимост от натовареността, и други желаещи да бъдат превозени към различни секции.

Поддържа се постоянна връзка с генералното консулство на България за проследяване на натовареността на секциите и с цел да се реагира, съобщиха за БТА от изселническата организация в Авджълар.

На азиатския бряг на Истанбул, където няма нито една секция, желаещите да гласуват се превозват с автобуси до Гебзе, където има една секция.

В Ялова, където също има една секция, с автобуси биват превозвани избирателите от Даръджа, Сакария и други райони. От сутринта в секцията са пристигнали няколко автобуса и пред нея има дълга опашка от чакащи да гласуват, съобщи за БТА председателят на местното изселническо дружество „Лютфи Йозгюр".

Секциите за вота в Истанбул бяха драстично орязани – в сравнение с предходните избори през октомври 2024 сега са шест пъти по-малко.

От изселническите организации в Бурса съобщиха за БТА, че седемте секции, в които избиратели в компактно населения с българи окръг Бурса гласуват, са били отворени навреме, но са се образували дълги опашки пред секциите.

По данни на ЦИК за вота на 19 април са подадени над 15 000 заявления за гласуване в Турция, като най-много от тях са за районите на Истанбул и Бурса.