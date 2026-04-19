14.21% е избирателната активност във Велико Търново до 11 ч.

14,21 % е избирателната активност в област Велико Търново, съобщиха на официалната си страница от Районната избирателна комисия (РИК).

Правото си на глас са упражнили 28 331 избиратели от общо 199 441 имащи право на вот.

Най-висока е активността в община Сухиндол, където са гласували 20,29 % от избирателите. Следват общините Златарица със 17,52 процента, Лясковец със 17,19 процента и Елена с 15,03 %. В община Велико Търново избирателната активност е 15,01 %, в община Полски Тръмбеш – 14,80 %, а в община Свищов 14,56 на сто.

Най-ниска към този час е активността в община Горна Оряховица– 10,51 %. В община Стражица са гласували 14,08 процента, а в община Павликени 14,65 % от имащите право на вот.

Със свои решения по-рано днес Районната избирателна комисия във Велико Търново преустанови гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване в три избирателни секции - по една в общините Свищов, Горна Оряховица и Павликени, като в съответните секционни избирателни комисии следва да се премине към гласуване с хартиени бюлетини, пише в решенията.