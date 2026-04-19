Близо 18 на сто избирателите във Врачанско вече са гласували

Валери Ведов

Във Враца интересът е най-слаб - едва 15% Снимка: Валери Ведов

Близо 18 на сто избирателите във Врачанско вече са гласували към 11 ч., съобщиха от РИК. По традиция най-високата избирателна активност е отчетена в община Борован, там са гласували 24 на сто от имащите право на глас. Най-слаб е интереса към изборите в община Враца, гласували са едва 15 на сто от избирателите.
И във Врачанско, както на много места в страната, имаше сигнали за блокирали машини за гласуване, на проблемите бяха отстранявани бързо от предварително подготвените групи техници. В РИК във Враца постъпиха и няколко сигнали за различни нередности, но те все още се проверяват.

