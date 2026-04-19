Продължават проблемите с машините в област Стара Загора

В 4 избирателни секции вече минаха само на гласуване с хартиени бюлетини

Вече в 4 секции - в Стара Загора и Раднево, от общо 495 в област Стара Загора, гласуват само с хартиени бюлетини, след като се оказа, че машините няма да заработят нормално. Това съобщи председателят на РИК адвокат Теодора Крумова.

По предварителна информация, в 360 секции в областта трябва да се гласува и с машини.

Сигналите за проблеми с машините валят от сутринта от цялата област, те са вече над 50, каза още Крумова. Само тя е приела лично 20 такива сигнали. Слабо място на машинното гласуване се оказват принтерите, по данни на техниците от обслужващата фирма. Друг проблем е, че техниците намясто съветвали гласоподаватели, при чийто гласуване се е повредила машината, да повтарят вота си машинно, а това според Изборния кодекс трябва са стане с хартиена бюлетина след написване на съответния протокол. Подобни съвети само създават хаос, коментира Теодора Крумова.

Друг проблем е, че за разлика от други избори, този път в последния момент е трябвало да бъдат заменени много членове на секционни избирателни комисии. По думите на Крумова - трябвало е да сменят около два пъти и половина повече членове на комисии в сравнение с друг път. Една от партиите например е направила смяна на свои представители, тъй като титулярите се провалили на теста по прилагането на Изборния кодекс, който им бил направен в последните момент.

Характерен е случай с член на СИК от община Гълъбово, който отказал да се яви на работното си място днес с обяснението, че е на помен.

До обяд в РИК беше постъпила само една жалба - за пиян член на СИК, но проверка на място показала, че човекът си е съвсем трезвен.