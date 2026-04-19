17.07% е избирателната активност в Софийска област към 11 ч.

Активността към 11:00 часа в Софийска област е 17,07 %, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Екатерина Клечкова – Димитрова, цитирана от БТА.

Тя уточни, че най-висока е в Долна баня около 20 %. Най-ниска е избирателната активност в община Своге -14,18 процента.

Председателят на РИК каза, че все още не се гласува с машина в двете секции в Ботевград и Ихтиман заради проблем.

Изборният ден върви нормално. По думите на председателя повечето избиратели предпочитат да гласуват на хартия, защото от време на време излизали празни бюлетини или нищо нищо не се оптечатвало.

Според информация в сайта на Централната избирателна комисия активността на тези избори е по-голяма спрямо предходните парламентарни избори, които се проведоха на 27 октомври 2024 година. Тогава активността към 11:00 часа бе 12,87 процента.

Жителите на областта могат да гласуват в 411 секции. От тях в 266 може да се гласува само с машина и на хартия, а в 145 гласуването ще бъде само на хартия.

В Софийска област има 22 общини. Тя включва Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.