Прокуратурата проверява 150 избиратели регистрирани на несъществуващ адрес в Девин

Районната избирателна комисия (РИК) в Смолян препрати към прокуратурата сигнал, в който се твърди, че на несъществуващ административен адрес в Девин са регистрирани 150 избиратели, съобщи председателят на комисията Добрин Тодоров.

Сигналът е внесен в комисията от Федя Лазарев, бивш кмет на Девин. Той твърди, че е допуснато нарушение като са регистрирани над 150 гласоподаватели на адрес ул. „Освобождение" 1, който не съществува от 2009 г. В сигнала пише, че години наред този адрес е използван при избори за местна власт, парламент и президент. В решението на РИК е уточнено, че авторът е представил доказателства в подкрепа на твърденията си.

Адресът се отнася за две общежития в ромския квартал на Девин, каза за БТА кметът на общината Здравко Иванов. Според него част от хората са регистрирани там от около 30 години.