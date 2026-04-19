Андрей Гюров: Гласувах за европейска България, в която хората седят с високо вдигната глава

Служебният премиер Андрей Гюров упражни правото си на глас с машина в Националната хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий" в Благоевград.

"Гласувах за една страна, в която в парламента се влиза с политики, с идеи, а не с пачки в пояса. Държава, в която политиците управляват с приличие и не се самозабравят, а полицията работи с чест и достойство по закон и не си тръгва, тогава, когато става напечено. Прокуратура, която разследва сигналите на гражданите, а не на бухалките. Една европейска България, в която хората седят с високо вдигната глава и никой не може да си позволи да ги притиска или да ги унижава", заяви той.

"Много е важно всички български граждани да излязат днес да гласуват, за да покажем, че всъщност свободните хора и техния глас са по-силни от всякакви жалки опити за манипулиране на изборите", каза служебният министър-председател.