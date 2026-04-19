Засилен интерес към вота в Солун и Халкидики, опашки пред консулството

Солун, вторият по големина град в Гърция, се превърна в една от най-активните точки на българския вот зад граница. Още в ранните часове на изборния ден коридорите на Генералното консулство на ул. „Николаос Ману" 18 се изпълниха с чакащи избиратели.

По данни на председателя на секционната комисия в града, адвокат Мартина Георгиева, първоначалният по-слаб сутрешен поток бързо е бил компенсиран от значително увеличение на активността около обяд. Тя подчерта, че въпреки непрекъснатия поток от хора, обслужването се извършва бързо, благодарение на добрата организация и съдействието на Генералното консулство.

В Солун гласуват както постоянно пребиваващи български граждани, така и собственици на имоти, туристи и сезонно пребиваващи. Подобна е ситуацията и в курортните населени места Никити и Ставрос, където се отчита по-висока активност спрямо предходни избори.

На остров Тасос около 10:00 часа пред секционната комисия са пристигнали и две по-големи групи български граждани – мотористи и мореплаватели, които също са упражнили правото си на глас.

В Северна Гърция са разкрити общо 11 избирателни секции, които ще работят до 20:00 часа местно време. Към момента изборният ден протича спокойно, без сигнали за сериозни нарушения, като добрата координация между членовете на секционните комисии и българските дипломатически служби осигурява нормално протичане на гласуването.

Българските граждани в чужбина могат да гласуват с валидна лична карта или паспорт, като необходимите декларации се попълват на място.