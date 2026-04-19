Едва 10 % гласували в област Сливен до 11 ч.

Избирателната активност в област Сливен към 11:15 ч. е малко над 10 процента, съобщиха на брифинг представители на Районната избирателна комисия (РИК).

Говорителят на РИК Петър Тодоров информира, че изборният ден е започнал нормално и без съществени нарушения. Той посочи, че е възникнал технически проблем с машина за гласуване в село Горно Александрово, който вече е отстранен и устройството функционира нормално.

По решение на РИК в две секции – в сливенското село Тополчане и в секция в 11-о училище „Константин Константинов" в града – е преустановено машинното гласуване заради технически неизправности.

Председателят на РИК Християна Денчева уточни, че към 11:15 ч. избирателната активност е 10,35 процента, което е с около процент по-висока спрямо предходните избори. По общини гласувалите са: в Сливен – 11 008 души, в Твърдица – 1102-ма, в Нова Загора – 3313, и в Котел – 2003-ма души. Общият брой на упражнилите правото си на вот е 17 426 души.

Постъпила е една жалба за нерегламентирано поставяне на агитационни материали в близост до училище в Нова Загора. РИК е разпоредила материалите да бъдат премахнати от кмета на общината.

Денчева съобщи още, че са извършени замени в съставите на секционни избирателни комисии в шест секции поради неявяване на първоначално определени членове.

По повод организацията при приемането на изборните книжа, тя обясни, че са предприети мерки за осигуряване на спокойна работна среда, без да се ограничава прозрачността на процеса. Определените места за наблюдатели и представители на партии са на около пет метра разстояние, като се гарантира пряка видимост.

От РИК съобщиха, че поддържат контакт с международни наблюдатели, които вече са посетили секции в региона.

Говорителят Петър Тодоров информира и за случай в Нова Загора на неправомерно упражняване на право на глас, при който един човек е гласувал в две различни секции. От полицията потвърдиха за случая и уточниха, че е образувано досъдебно производство.

Следващата информация за избирателната активност се очаква между 16:00 и 16:30 часа, пише БТА.