Сигнал за агитация на чужд език в Асеновград, не установиха нарушение

Сигнал, че в секциите в училище „Никола Вапцаров" в Асеновград, масово се агитира на друг език и се разнасят списъци, е получен в 17-а районна избирателна комисия. Подателят му Борислав Русев обяснява, че избирателите биват насочвани да гласуват за две партии, а местният председател на една от тях записва кой вече е отишъл да урните. Твърди още, че е приложил видео.

Към сигнала обаче са прикачени само две снимки, съобщават от 17 РИК. Изпратената на място проверка пък не установила да се провежда агитация, затова и решението на комисията е, че нарушение няма.