ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилец може да си тръгне от ПСЖ след 13 г.

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22691123 www.24chasa.bg

99,5% от машините за гласуване работят безпроблемно

Машинно гласуване Снимка: Архив

 99,5% от машините за гласуване работят безпроблемно, по другите се работи и се връщат в изборния режим своевременно, съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

Масово машините за гласуване работят нормално. Неизправностите са в по-малко от 1% от всички устройства. Не при всички се налага изтегляне от процеса на гласуване, допълват от ведомството.

От МЕУ отбелязват, че почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори през октомври 2024 година.

Към 12:30 ч. в изборния ден сигнали има за 74 машини, което е 0,5% от общия брой. На сигналите се реагира своевременно от техниците на изпълнителя на ЦИК, „Сиела Норма", и изборният процес с машини протича нормално.

До момента не са получени сигнали за проблеми със софтуера на машините, посочват още от министерството.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

