99,5% от машините за гласуване работят безпроблемно, по другите се работи и се връщат в изборния режим своевременно, съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

Масово машините за гласуване работят нормално. Неизправностите са в по-малко от 1% от всички устройства. Не при всички се налага изтегляне от процеса на гласуване, допълват от ведомството.

От МЕУ отбелязват, че почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори през октомври 2024 година.

Към 12:30 ч. в изборния ден сигнали има за 74 машини, което е 0,5% от общия брой. На сигналите се реагира своевременно от техниците на изпълнителя на ЦИК, „Сиела Норма", и изборният процес с машини протича нормално.

До момента не са получени сигнали за проблеми със софтуера на машините, посочват още от министерството.