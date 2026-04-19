14.28% е активността към 11 ч. в Хасковско, има сериозен проблем с машините

Избирателната активност към 11:00 ч. в област Хасково е 14,28 процента, гласували са 32 030 избиратели, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Хасково Добромир Якимов.

За сравнение, към 11:00 ч. при предходните избори за народни представители избирателната активност в областта е била 12,99 процента, или 29 423 гласували.

Най-висока е активността до момента в община Любимец – около 23 процента, следвана от Свиленград – с 20,93 процента. По-високи стойности се отчитат още в Тополовград – 17,85 процента, Симеоновград – 17,22 процента, Минерални бани – 17,12 процента и Ивайловград – 16,91 процента. В Хасково активността е 13,22 процента, в Харманли – 13,21 процента, а в Димитровград – 11,61 процента, и в Стамболово – около 11 процента.

По думите на Якимов, основните проблеми в изборния ден са в две направления – неявяване на членове на секционни комисии и технически затруднения с машините за гласуване, за което председателят съобщи още в началото на изборния ден.

„Към настоящия момент сме извършили около 30 замени на неявили се членове и ръководства на секции. Има случаи по обективни причини – заболяване или семейни обстоятелства, но има и такива, които не могат да бъдат открити", посочи той. В отделни секции се работи в намален състав, като това се описва в протоколите.

Сериозен остава и проблемът с машинното гласуване. „За наше нещастие сме първенец по проблемни машини", коментира Якимов. По думите му, в четири секции – в Свиленград, Димитровград и Хасково – машинното гласуване е преустановено изцяло и е преминато към хартиени бюлетини заради неотстраними дефекти. Продължава гласуването само на хартия в тях.

Освен това около 17 машини продължават да създават затруднения – не отпечатват разписки или издават невалидни. В тези случаи избирателите се насочват към гласуване с хартиена бюлетина. В тези секции се очакват проблеми при отчитането на вота, каза Якимов.

До момента в РИК са постъпили около шест жалби, основно за агитационни материали в близост до секции, проблеми с организацията на гласуването и отделни нарушения на процедурите. Една от тях е за машина за гласуване, поставена в тъмна стаичка в инвалиден клуб. За това нарушение е дадено указание да се отстрани.