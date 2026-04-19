ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилец може да си тръгне от ПСЖ след 13 г.

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22691164 www.24chasa.bg

В Поморие гласуват с машина, която не издава разписка

Димчо Райков

[email protected]

508
Щом издава звук, значи машината работи, са приели членовете на СИК

ГЕРБ подаде жалба в РИК-Бургас, че машина за гласуване в Поморие не издава разписка, но въпреки това секцията не е минала на хартия. Членовете й приели, че звуковият сигнал е достатчно доказателство, че работи. 

Това противоречи на изискванията на ЦИК, според които при подобна неизправност следва незабавно да се премине към гласуване с хартиени бюлетини, заявиха от ГЕРБ.

Сигналът внесъл областният председателна партията Иван Алексиев.

Първите проблеми с машини за издаване на празни разписки се появиха в Поморие и Сарафово сутринта, кэдето се оказа, че дефекът е в батериите.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

