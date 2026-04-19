В Поморие гласуват с машина, която не издава разписка

ГЕРБ подаде жалба в РИК-Бургас, че машина за гласуване в Поморие не издава разписка, но въпреки това секцията не е минала на хартия. Членовете й приели, че звуковият сигнал е достатчно доказателство, че работи.

Това противоречи на изискванията на ЦИК, според които при подобна неизправност следва незабавно да се премине към гласуване с хартиени бюлетини, заявиха от ГЕРБ.

Сигналът внесъл областният председателна партията Иван Алексиев.

Първите проблеми с машини за издаване на празни разписки се появиха в Поморие и Сарафово сутринта, кэдето се оказа, че дефекът е в батериите.