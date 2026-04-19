По-голям интерес към гласуването в Северна Македония в сравнение с предишните години

Спокойно преминава изборният ден в Република Северна Македония. Към 11:30 ч. (12:30 българско време) общо 157 български граждани са упражнили правото си на глас на изборите за 52-ро Народно събрание.

В секцията, разкрита в българското посолство в Скопие са гласували 70 избиратели, в Генералното консулство в Битоля – 45, в Охрид са гласували 15, в Струмица – 20, а в секцията в Прилеп са гласували 9 избиратели.

За тези избори предварително бяха подадени 210 заявления за гласуване, което е най-големият брой за всички избори, проведени от 2022 г. насам. Според законодателството дори и без предварително подадени заявления за гласуване българските граждани могат да гласуват, след като попълнят декларация на място в самата избирателна секция.

България провежда осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам. Последният вот се състоя на 27 октомври 2024 г., припомня БТА.