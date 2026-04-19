13.3% е избирателната активност в Русе

Избирателната активност в област Русе към момента е 13.30%. Гласували са малко над 25 000 души, съобщава БНТ.

Първоначалните наблюдения са, че хората предпочитат да гласуват с машина, а не с хартиена бюлетина.

За технически проблем с включването на шест електронни устройства, съобщиха от РИК. На място веднага са били изпратени техници. В една от тях е взето решение да се гласува само с хартиени бюлетини. Останалите 5 работят нормално.

Междувременно има няколко сигнала за машини, които са спрели да издават разписка или разписката е била нечетлива. В този случай от Секционната избирателна комисия съставят протокол и дават възможност на избирателя да гласува на хартия. Няколко секционни избирателни комисии работят с по един човек по-малко, но това няма да спре или затрудни работата.