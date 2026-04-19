Едва 8.72% активност в 24-и МИР заради 127 000 служебно регистрирани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Избирателната активност в 24-ти Многомандатен избирателен район (МИР) в София е 8,72 % към 11:00 ч., съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК).

Правото си на глас са упражнили 38 030 души.

От РИК обясниха по-ниската избирателна активност с това, че на територията на район "Средец", в избирателна секция номер 45 на ул. "Леге" 6, където се намира администрацията на район "Средец", служебно са регистрирани 127 000 граждани, които не живеят в страната, нямат недвижим имот в България и съответно адрес, на който да бъдат записани. Затова им се предоставя служебен адрес, посочва БТА.

В останалите седем района на 24-ти МИР избирателната активност е около 10,5 %, информираха от РИК.

Оттам потвърдиха за продължаващи проблеми с машините. Много често те пускат празни бюлетини или отрязъци. До момента има решения на РИК за три спрени машини.

В 24-ти МИР (районите "Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец") избирателните секции са 502, от които седем са служебни и четири са подвижни.

Избирателите в 24-ти МИР са общо 435 063 според информацията, публикувана на сайта на ЦИК. Те ще определят разпределението на 13 мандата в Народното събрание.