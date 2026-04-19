11.38% отишли до урните до 11 ч. в 23-ти МИР в София

Избирателната активност в 23-ти Многомандатен избирателен район (МИР) към 11:00 ч. в София е 11,38%, съобщи Полина Витанова, председател на 23-та Районна избирателна комисия (РИК).

Правото си на глас до 11:00 ч. са упражнили 49 460 души.

Витанова съобщи за четири машини, с които е преустановено гласуването с решение на РИК, както и за още две, които предстои да бъдат спрени. В тези секции ще се премине към хартиени бюлетини, каза Витанова. Тя информира и за много машини, които дават празни бюлетини или само отрязъци от бюлетини.

23-ти МИР обхваща районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост", "Витоша". Гражданите могат да гласуват в 636 секции, от които шест са подвижни и 23 - служебни, каза председателят на 23-та РИК. Тя уточни, че във всички избирателни секции, с изключение на една, може да се гласува с машина.

Избирателите в 23-ти МИР са общо 431 630, според информация на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). Броят мандати за разпределение в 23-ти МИР е 19.