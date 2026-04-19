Секции в Добрич и Шабла минаха само на хартиено гласуване

Решение за преустановяване на машинното гласуване и преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини в 4-та секция в община Шабла взе Районната избирателна комисия (РИК) в Добрич. Там са получени протоколи, с които се констатира, че специализираното устройство за машинно гласуване е повредено. Секцията е посетена от техник, който е установил, че проблемът не може да бъде решен. Посочените причини са няколко - машината „не изкарва пълна бюлетина", „не разпечатва бюлетина" и „не разпечата бюлетина цяла, само отрязък". Подобно решение е взето и за машина в секция в Добрич.

РИК - Добрич, е взела решение и по сигнал на коалиция „ГЕРБ-СДС". В него се съобщава, че на по-малко от 50 метра от училище „Панайот Волов" в Добрич, в което има девет секции, е поставен транспарант на коалиция, участваща в изборите. В решението си РИК - Добрич, указва на кмета на община Добрич незабавно да предприеме действия по преустановяване на нарушението на Изборния кодекс и да се премахне агитационния материал.

По сигнал на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България" в секция в Добрич не е поставено указание за гласуване с машина и разписка от машината с ХЕШ код, РИК излезе с решение на видно място в изборното помещение да се постави разписка от машината с ХЕШ кода.