Тони Димитрова: Винаги гласувам, това е наша лична отговорност

Винаги гласувам. За мен това е важно. Много хора имат основание, но една част може би са безразлични. Аз държа да гласувам, защото вярвам, че от мен зависи всичко. Ако всеки един от нас отиде да гласува, вярвам, че няма начин да не зависи. Това заяви певицата Тони Димитрова, съобщава Нова.

Тя отправи послание към обезверените хора чрез своята песен "Веднъж се живее". Според нея животът е ценен и не бива да се пропилява в пасивност.

"Веднъж се живее и не можеш просто ей така да минаваш през живота. Съдбата си е такава, каквато си я насъдбиш", допълни Димитрова.