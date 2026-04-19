Крум Зарков: Уверен съм в добрия резултат, и че ни предстоят по-добри дни

Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона, в която справедливо се разпределят благата, които всички ние създаваме. Уверен съм в добрия резултат, и че ни предстоят по-добри дни.

Това каза лидерът на БСП Крум Зарков, който упражни правото си на вот в столичното 1-о СУ "Пенчо Славейков". Зарков избра да гласува с машина, като заяви, че откакто съществува тази възможност, винаги го прави по този начин, защото е по-сигурно.

"Гласувах, защото ценя демокрацията. Реализирах гражданския си дълг, защото ме интересува какво се случва с нашата страна, защитих идейните си разбирания, защото ги считам за непреходни и не са от ден за пладне", заяви соцлидерът.

"Сигурно е, че най-сетне България и българите имат право да се сдобият с устойчиво, компетентно и почтено управление. Дълг на всички, които се явяваме на тези избори, е да го осигурим", каза още той.