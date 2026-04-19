Мицкоски: Очаквам българските граждани да изберат премиер, който да се посвети на европейските ценности

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви днес на правителствена пресконференция, че очаква българските граждани да изберат „ясно проевропейски и добросъседски ориентиран премиер и (такъв, който) вместо на двустранните въпроси, да се посвети на истинските европейски ценности".

Медиите в Северна Македония следят парламентарните избори в България, като анализи и очаквания за резултатите от тях присъстваха и в публицистичните студиа на телевизиите в последната седмица.

„Леко съм разочарован от ниската избирателна активност на македонските българи, защото само 250 са заинтересовани да участват в тези избори, които, според (бившия български президент и участник в днешните парламентарни избори Румен) Радев, са над 200 000. Очаквах избирателната активност да е по-висока", каза пред медиите Мицкоски в отговор на журналистически въпрос, свързан с изборите в България днес.

Част от местните медии интерпретират информацията за подадените 210 заявления за гласуване в Северна Македония като брой българи, които ще гласуват на изборите за български парламент.

На база на този брой предварително подадени заявления на територията на страната бяха разкрити секции на пет места. Според българското законодателство избирателите могат да гласуват и без подадено предварително заявление за гласуване, след като попълнят декларация на място в самата избирателна секция.

До 11:30 (12:30 ч. българско време) в секциите в Скопие, Битоля, Струмица, Охрид и Прилеп общо са гласували 157 български граждани в Северна Македония. Изборният ден протича спокойно.