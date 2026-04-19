Анулираха удостоверения на кметове, регистрирани като застъпници в Каолиново

Избори СНИМКА: Румяна Тонева

РИК- Шумен анулира удостоверения на 12 действащи кметове, регистрирани като застъпници в Каолиново.

В жалба, подадена в комисията, е записано, че действащи кметове от община Каолиново са регистрирани като застъпници на една от партиите и присъстват в изборните секции на територията, съобщи БНТ. 

След извършена проверка в публичните регистри и на официалната страница на община Каолиново, РИК потвърждава написаното в сигнала.

Съгласно действащото законодателство кметовете са от кръга на лицата, пряко ангажирани с изборния процес, които не могат да участват и в друго качество при подготовката и провеждането на изборите.

Със свое решение № 147/19.04.2026 г. РИК – Шумен заличи 12-те застъпници, които са и кметове на села от общината и анулира удостоверенията им.

Четете още

Още от Избори

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те