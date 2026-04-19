Кандев: Купувачите на гласове се активират, но МВР е подготвило някои изненади

С наближаването на края на изборния ден купувачите на гласове се активират, но МВР е подготвило някои изненади. Това съобщи във фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

До 14:00 часа в МВР са постъпили 181 сигнала, свързани с нарушения в изборния ден. До момента са образувани 13 досъдебни производства.

В Смолян са открити 40 000 евро, има трима задържани и са образувани две досъдебни производства.

Извършени са претърсвания и изземвания на автомобил и 3 адреса.