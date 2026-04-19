Опашки за гласуване във Виена (Снимки)

Във Виена изборният ден на 19 април започна с опашки пред някои от секциите и засилен интерес от страна на българите в града. В австрийската столица тази година работят общо осем избирателни секции, разположени в различни райони, но най-натоварени остават тези в българското посолство и в Дом Витгенщайн.

Още преди обяд стълбите и коридорите на посолството се изпълниха с чакащи, а на моменти опашката достига до входа на сградата. В Дом Витгенщайн също има засилен поток от избиратели, макар че там хората преминават по-бързо и чакането е по-кратко.

Мнозина използват хубавото време, за да съчетаят разходката в града с гласуването, а около секциите се чуват както българска реч, така и разговори за политиката, за живота в Австрия и връщането в България.

Избирателите могат да избират между машинно и хартиено гласуване, но според представители на секцията в Дом Витгенщайн ясно се откроява предпочитание към машинния вот. Много от гласуващите го определят като по-бърз, по-лесен и по-сигурен вариант.

Въпреки опашките атмосферата остава спокойна. За мнозина вотът във Виена не е просто административен акт, а начин да останат свързани с България, независимо че живеят далеч от нея.