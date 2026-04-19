Невиждано дълги опашки от гласуващи българи се вият пред посолството ни в Рим

Във Вечния град не помнят кога за последен път е имало толкова дълги опашки от чакащи за гласуване българи на вота за парламент. В 12 часа пред двете секции, открити в посолството и консулския отдел на дипломатическата ни мисия, има рояк от хора, които чакат търпеливо реда си. Сред тях могат да се забележат не само живеещи в столицата българи, а и много туристи. Черни ванове, докарали специално за вота групи наши сънародници, можеха да се видят до посолството. Подобни факти не е имало в близкото минало.

В Италия са разкрити 27 секции за гласуване, като три от тях са съсредоточени в Милано, където е и най-голямата българска общност. През последните години в Италия беше сравнително ниска политическата активност на българите, гласуващи в избирателните секции из страната. По всичко личи обаче, че сега ще бъде поставен рекорд в това отношение.

Данните на италианския Национален статистически институт говорят за официално регистрирани 47 500 български граждани в страната през 2025 г. Това означава 0,88 на сто от броя на чуждите граждани на Ботуша. В сравнение с предишните години, се забелязва спад на постоянно живеещите наши сънародници в Италия, особено в Ломбардия, Кампания и Лацио. Смята се, че реалният брой на българите е поне двойно по-голям.

На тези избори гласуват и много наши туристи, намиращи се на екскурзия в Рим и другите големи градове като Милано, Торино и Флоренция, където имаме секции.