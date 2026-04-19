ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камавинга плакал безутешно в съблекалнята след чер...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22691762 www.24chasa.bg

Опашки за гласуване в Брюксел, хората искат да упражнят машинен вот

1652
Избори СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

В Брюксел гласуването на предсрочните избори за народни представители преминава спокойно, видя кореспондентът на БТА. За гласуване в Постоянното представителство (ПП) на България към ЕС в обедните часове се налага изчакване около час.

Струпването на избиратели е повече от наблюдаваното на последните няколко избора. В ПП този път може да се гласува само на една машина. Повечето граждани изразяват желание да гласуват по този начин, а не с хартиена бюлетина и това води до забавяне.

На предишните предсрочни парламентарни избори в Белгия през 2024 г. гласуваха 3766 български граждани, според данните от протоколите на 16-те секции, разкрити тогава в страната. На днешните избори секциите са 17 - в Брюксел, Варегем, Генк, Гент, Льовен, Масмехелен и Хаселт.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те