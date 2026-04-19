Обвиниха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

Двама служители на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ в Елхово са задържани за 72 часа и са с повдигнати срещу тях обвинения за трафик на мигранти, съобщи пред БТА ръководителят на Районната прокуратура в Ямбол Мина Грънчарова.

„Привлечени са за престъпления по чл. 281, ал. 2 от Наказателния кодекс. Наказанието, което законът предвижда, е лишаване от свобода от две до десет години и глоба от 5000 до 20 000 лева“, посочи районният прокурор на Ямбол.

Предстои прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо задържаните гранични полицаи пред Районен съд – Елхово, посочи прокурор Грънчарова.