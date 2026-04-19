Проф. Костадин Ангелов: Гласувах за по-добра и по-здрава България и чист въздух във Велико Търново

„Гласувах за сигурност и предвидимост за всяко българско семейство. За държава, в която има ред и ясна посока – към растеж и развитие", каза проф. Ангелов. Той гласува в 73-а секция във Велико Търново.

И подчерта: „И най-важното – гласувах за това Велико Търново да диша чист въздух. Да реализираме големите инвестиционни проекти. Да решим проблемите с безводието в селата в областта. Заводи като „Кроношпан" да спазват екологичните норми. Това се постига със стабилност, опит и много работа".

Проф. Костадин Ангелов подчерта, че на България е нужно управление, което да работи с общините, за да продължи обновяването на училища, детски градини, изграждането на пътища и улици, смяната на водопроводите, санирането на блоковете. Стабилност е нужна за завършване на всички проекти на общините по Плана за възстановяване и устойчивост.