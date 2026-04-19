Към 13,30 часа опашките в Пловдив се стопиха, активността е 25,26% (Снимки)

Очаква се в късния следобед, като се приберат от разходки и излети, още хора да гласуват

Почти празни коридори завари към 13,30 часа екипът на "24 часа" в едно от училищата, разположено в идеалния център на Пловдив. Става въпрос за СУ "Патриарх Евтимий", известно преди като "Лиляна Димитрова". Намира се на улица "Иван Вазов" и разполага с три секционни комисии.

В СИК 001 имаше цифром и словом един гласоподавател. "Извървяха се, но все още има много време до края на изборния ден", казаха членове на комисията. Те очакват в късния следобед хората да се приберат от разходки и от излети, за да отидат да гласуват. По списък избирателите в тази СИК са 455, а до 14 часа правото си на глас бяха упражнили 153-ма, което прави 33,6% активност. Към 14 часа активността в СИК 001 бе 33,6%.

Празно беше и в СИК 002, а пред третата чакаха осем души.

Избирателната активност в Пловдив към 13,30 часа е 25,26%, сочи справката на 16 РИК. Най-много са отишли да гласуват в район "Централен" - 29,35%, а най-малко - в "Източен" - 15,63 на сто. Втори по активност са жителите на район "Западен" - 27,59%, следвани от "Тракия" - 26,29%, "Южен" - 26,24% и "Северен" - 24,60%.

В пловдивското село Чалъкови в една от секциите бяха гласували до 14 часа 220 души, а по списък са 913. Това прави 24,09% активност.