Даниел Панов: Гласувах за ред в България и правителство, което да работи с общините

„Гласувах в страната ни да има ред. България да се развива и да има правителство, което да работи съвместно с общините.

Проблемите са много, гражданите очакват бързи решения, а това може да стане само с отговорно правителство".

Това заяви кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов, след като гласува в 73-а секция в кв. „Бузлуджа".

По думите на Панов, през 2025-а година най-накрая е стартирала работата по европейските програми, мерките за енергийна ефективност и санирането, както и националната инвестиционна програма за общините.

„Важно е всичко това да продължи, защото знаем какво искат гражданите, а те са най-близо до местната власт", подчерта Даниел Панов.

„Призовавам всички да дадат своя глас за една по-добра България, за управление, което залага на развитието и по-добро бъдеще за нашите деца", завърши Панов.