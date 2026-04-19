На 48 г. си отиде археологът Камен Станев

Той е от малкото специалисти у нас, които познават в тънкости средновековната керамика

Тъжна вест покоси историци и археолози в Пловдив, отишъл си е изследователят Камен Станев на 48 години, съобщи колегата му Елена Божинова. Той е от малкото специалисти у нас, които познават в тънкости средновековната керамика.

Смъртта го е застигнала в болницата, където е бил приет преди 10 дни с тежка инфекция. "Мислехме, че ще я овладеят, вчера дори бях при него, не изглеждаше толкова зле. И вечерта си е отишъл", съкрушена е от загубата Божинова. Заедно със Станев са проучили немалко обекти в Пловдив. "Беше ми дясна ръка", посочва археоложката.

Ценното при Станев бе, че е познавач на средновековната археология и се допълваше с античниците, когато на даден обект се проучваха пластове от различни епохи. "Остави много публикации, но и много неиздадени изследвания. Загубата ни е огромна", казва Божинова.

Погребението е на 20 април от 12 часа на Рогошките гробища в Пловдив.

"24 часа" изказва съболезнования на близките на Камен Станев.