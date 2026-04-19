Трайчо Трайков: ЦИК да се стегнат и да заменят дефектиралите машини


Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков

Енергийният министър Трайчо Трайков отправи призив във фейсбук към Централна избирателна комисия за по-бърза реакция при технически проблеми с машинното гласуване.

Той посочва, че в отделни секции се наблюдават неизправности, които не се отстраняват своевременно. Като пример дава случай в 19-а секция във Френската гимназия, където се е наложило да гласува с хартиена бюлетина заради машина, която не е издавала разписки. По информация на секционната комисия проблемът е възникнал още сутринта, но не е последвала адекватна реакция от по-висшестоящите органи.

Според министъра подобни ситуации възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и могат да се отразят негативно върху общественото доверие в неговата прозрачност и коректност.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков
Машина за гласуване СНИМКА: Георги Палейков
Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков
Машина за гласуване СНИМКА: Георги Палейков
Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков
Машина за гласуване СНИМКА: Георги Палейков

Имам много настоятелна молба към ЦИК да се стегнат и да осигурят замяна в единичните случаи на дефектирали машини! В...

Публикувахте от Traicho Traikov в Неделя, 19 април 2026 г.

