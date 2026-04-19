Първи екзитпол на "Алфа рисърч": Радев с 37,5%, ГЕРБ -16,2%, 6 партии в парламента

Ето какви са резултатите към 19 часа според екзитпола на агенция "Алфа рисърч", излъчен по bTV. "24 часа" публикува резултатите след 20,01 ч. заради претенции на партиите, че манипулираме изборите:
Прогресивна България - 37,5%
ГЕРБ - 16,2%
ППДБ - 14,3%
ДПС - 8,4%
БСП - 4,1%
Възраждане - 4,9%
Сияние - 2,6%
МЕЧ - 2,9%
ИТН - 1%
АПС - 2,8%
Величие - 2,7%
Прогнозните резултати на агенцията разпределят местата в следващия парламент така: 105 за "Прогресивна България", 46 за ГЕРБ, 40 за ПП-ДБ, 24 за ДПС, 14 за "Възраждане" и 11 за БСП.