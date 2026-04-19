Кметът на Сливен Стефан Радев: Гласувах за отговорно управление на България

"Гласувах за отговорно управление на България. Гласувах за кандидати, които застават с лицето си и носят отговорност за поетите ангажименти и политиките, които провеждат. Гласувах България да се развива ускорено и да достига другите европейски държави. Това да става с работа и растеж, а не със заеми, които да плащат нашите деца", заяви кметът на община Сливен Стефан Радев, след като упражни правото си на глас днес, съобщават от общинския пресцентър.

Радев подчерта, че подкрепя кандидатите, които поемат като ангажимент брутният вътрешен продукт да достигне 200 милиарда евро до 2030 година, средната заплата да стане 2 500 евро, а средната пенсия да стане 1 000 евро в България.

Според Стефан Радев е необходима политическа стабилност, защото кризите влияят върху живота на всяко семейство, на всеки човек и върху работата на общините.

"Политическата нестабилност значи повече рискове, повече разходи и по-бедни хора. Влияние оказва също световната и геополитическа нестабилност. Особено в България кризата се засилва с непрекъснати избори и липсата на стабилно правителство", каза Стефан Радев.

Той призова хората да излязат и да гласуват. "Управлението винаги е зависело от нас, от гласа на всеки един от нас, така че нека го използваме", допълни кметът.