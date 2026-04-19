"Маркет линкс": Шест партии в новия парламент, Радев първи с 38,9%

Ето какви са резултатите според екзитпола на агенция "Маркет линкс" към 19 ч., излъчен по bTV. "24 часа" публикува резултатите след 20:01 ч. заради претенции на партиите, че манипулираме изборите:

Прогресивна България - 38,9%

ГЕРБ - 15,4%

ППДБ - 13,6%

ДПС - 7,5%

Възраждане - 5,1%

БСП - 4,1%

Сияние - 3,2%

МЕЧ - 3,2%

Величие - 3%

ИТН - 2%

АПС - 1,3%

Синя България - 0,7%

Според резултатите ето как се нареждат местата на парламентарните групи в Народното събрание:

Прогресивна България - 110 

ГЕРБ - 44

ППДБ - 39

ДПС - 21

Възраждане - 14

БСП - 12

Прогнозните резултати на агенцията разпределят местата в следващия парламент така - 110 за "Прогресивна България", 44 за ГЕРБ, 39 за ППДБ, 21 за ДПС, 14 за Възраждане и 12 за БСП;

