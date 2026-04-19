"Маркет линкс": Шест партии в новия парламент, Радев първи с 38,9%

Ето какви са резултатите според екзитпола на агенция "Маркет линкс" към 19 ч., излъчен по bTV. "24 часа" публикува резултатите след 20:01 ч. заради претенции на партиите, че манипулираме изборите:
Прогресивна България - 38,9%
ГЕРБ - 15,4%
ППДБ - 13,6%
ДПС - 7,5%
Възраждане - 5,1%
БСП - 4,1%
Сияние - 3,2%
МЕЧ - 3,2%
Величие - 3%
ИТН - 2%
АПС - 1,3%
Синя България - 0,7%
Според резултатите ето как се нареждат местата на парламентарните групи в Народното събрание:
Прогресивна България - 110
ГЕРБ - 44
ППДБ - 39
ДПС - 21
Възраждане - 14
БСП - 12
