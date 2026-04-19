"Тренд" в 20:01 ч.: Радев взима 39,2%, БСП на ръба

Ето какви са резултатите към 19 часа според екзитпола на агенция "Тренд", излъчен по Нова тв. "24 часа" публикува резултатите след 20:01 ч. заради претенции на партиите, че манипулираме изборите:
Прогресивна България - 39,2%
ГЕРБ - 15,1%
ППДБ - 13,3%
ДПС - 8,1%
Възраждане - 5%
БСП - 4,2%
Сияние - 3,1%
МЕЧ - 2,7%
Величие - 2,4%
АПС - 2,1%
ИТН - 1,6%
Синя България - 0,7%
Според резултатите ето как се нареждат местата на парламентарните групи в Народното събрание:
Прогресивна България - 111
ГЕРБ - 43
ППДБ - 38
ДПС - 23
Възраждане - 14
БСП - 11