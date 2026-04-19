"Тренд" в 20:01 ч.: Радев взима 39,2%, БСП на ръба

Ето какви са резултатите към 19 часа според екзитпола на агенция "Тренд", излъчен по Нова тв. "24 часа" публикува резултатите след 20:01 ч. заради претенции на партиите, че манипулираме изборите:

Прогресивна България - 39,2%

ГЕРБ - 15,1%

ППДБ - 13,3%

ДПС - 8,1%

Възраждане - 5%

БСП - 4,2%

Сияние - 3,1%

МЕЧ - 2,7%

Величие - 2,4%

АПС - 2,1%

ИТН - 1,6%

Синя България - 0,7%

Според резултатите ето как се нареждат местата на парламентарните групи в Народното събрание:

Прогресивна България - 111

ГЕРБ - 43

ППДБ - 38

ДПС - 23

Възраждане - 14

БСП - 11