В Анкара до 14 часа са гласували 550 души

До 14 ч. в трите избирателни секции в Анкара са гласували 550 гласоподаватели. От тях 443 са дописаните в списъка след подаване на заявление за гласуване на място. Това показват предоставените данни от избирателните секции.

Всички три секции са разкрити на територията на Посолството на България, а първоначално в избирателните списъци присъстваха имената на 540 избиратели. Друга част от гласоподавателите обаче предпочитат да попълнят заявления за гласуване на място.

Изборният ден започна навреме и протича спокойно. Няма опашки и напрежение.