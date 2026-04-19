Огромна опашка за гласуване в Берлин

Огромна опашка от желаещи да гласуват се е извила пред една от секциите в Берлин, съобщи читател на "24 часа".

По-рано опашки за гласуване имаше и във Виена, където тази година има осем избирателни секции, както и в Брюксел.

В Солун и Халкидики също имаше наплив от желаещи да гласуват. Още в ранните часове на изборния ден коридорите на Генералното консулство на ул. „Николаос Ману" 18 в Солун се изпълниха с чакащи избиратели.

В Солун гласуват както постоянно пребиваващи български граждани, така и собственици на имоти, туристи и сезонно пребиваващи. Подобна е ситуацията и в курортните места Никити и Ставрос, където се отчита по-висока активност спрямо предходни избори.

На остров Тасос около 10:00 часа пред секционната комисия са пристигнали и две по-големи групи български граждани – мотористи и мореплаватели, които също са упражнили правото си на глас.

В Северна Гърция са разкрити 11 избирателни секции, които ще работят до 20:00 часа местно време.

Общият брой на разкритите избирателни секции зад граница е 493 в 55 държави.

Най-голям брой секции са разкрити в Германия – 70, Испания – 67, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 28, Турция – 27, Италия – 27, Гърция – 26, САЩ – 25, Нидерландия – 24, Франция – 19 и в Белгия, Австрия и Канада – по 17.

Машинно гласуване е осигурено в 130 избирателни секции в 19 държави, а в останалите секции извън страната вотът ще бъде проведен с хартиени бюлетини. Изборните книжа и машините за гласуване са доставени своевременно до секциите в чужбина чрез въздушен и наземен транспорт съобразно конкретните дестинации.