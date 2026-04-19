Десетки българи гласуват в Страсбург

Избори СНИМКА: Румяна Тонева

Десетки български граждани упражняват правото си на глас в Консулството на България в Страсбург, Франция. Изборният ден преминава спокойно и няма струпвания на избирателите.

51 избиратели са подали предварително заявления за гласуване. Останалите попълват необходимите декларации в секцията, като това също се извършва без затруднения, пише bTV.

Гласуването зад граница започна в 22 ч. българско време на 18 април, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). 

Изборният ден в чужбина ще приключи в 6 ч. сутринта в понеделник – 20 април. 

Първи гласуват българските граждани в Оукланд и Крайстчърч, Нова Зеландия. Най-късно ще приключи гласуването в секциите в американските щати Калифорния, Аризона и Невада.

Общият брой на разкритите избирателни секции зад граница е 493 в 55 държави.

Четете още

Още от Избори

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те