ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще бъде засилено присъствието на полицейски служит...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22692483 www.24chasa.bg

В 5 секции в Плевенско е спрян вотът с машини поради "непреодолими обстоятелства"

1048
Машина за гласуване СНИМКА: Георги Палейков

В област Плевен е преустановено гласуването с машини в пет секционни избирателни комисии (СИК). Това става известно от решения на Районната избирателна комисия (РИК), публикувани на сайта ѝ.

И в петте решения е записано, че причината за преустановяване на машинното гласуване е „поради наличие на външни непреодолими обстоятелства по смисъла на чл. 269 от Изборния кодекс".

Гласуването в секциите продължава само с хартиени бюлетини.

Една от секциите е №152400075 в община Плевен. Три са в община Левски – СИК №151600027, №151600028 и №151600006. Една машина не работи в секция в община Кнежа – №153900001.

На територията на 15-и МИР – Плевен са сформирани 397 секционни избирателни комисии за провеждането на предсрочните парламентарни избори. От всички СИК подвижни са 16, в болници и социални грижи са сформирани пет, а в затворите на територията на област Плевен – още две, посочва БТА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те