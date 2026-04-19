Засилена охрана с полицаи и жандармеристи около изборните секции в Пазарджик

Ще бъде засилено присъствието на полицейски служители в районите около избирателните секции, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пазарджик.

Мярката е разпоредена от ръководството на дирекцията с цел да се осигури спокойна и сигурна среда за гражданите, желаещи да упражнят правото си на глас до края на изборния ден. Целта е и да се гарантира бърза и адекватна реакция на органите на реда при сигнали за нарушения на обществения ред, включително изборни нарушения или данни за престъпления против избирателните права на гражданите, допълват от полицията, цитирани от БТА.

В районите около местата за гласуване ще бъдат разположени допълнителни екипи на охранителна, пътна, криминална и икономическа полиция, както и на жандармерията.

Право на глас в област Пазарджик имат 231 888 души, а общият брой на секционните избирателни комисии е 366, като девет от тях са подвижни, девет са образуваните секции в лечебни заведения и социални услуги, където се гласува с хартиена бюлетина.