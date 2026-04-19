Рекордна активност в Гърция: Над 2000 гласували в Атина и Солун, дълги опашки

Изборният ден в Гърция преминава при неочаквано висока активност, която поставя на изпитание организацията в по-големите секции.

В късния следобед основният фокус остава върху Атина, където пред двете секции на площад „Карайскаки" се извиха дълги опашки от чакащи сънародници. Очаква се секциите да поставят нов рекорд за най-голям брой гласували в една секция зад граница за този изборен цикъл.

По последни данни, само в двете секции на площад „Карайскаки" броят на гласувалите вече надхвърли критичната граница от 1000 души. Голяма част от вота там се подава от българи, които живеят постоянно в гръцката столица. Въпреки струпванията изборният процес не е прекъсван, а членовете на комисиите работят при максимално натоварване.

„Интересът е огромен. Много хора идват без предварителни заявления, което налага попълването на декларации на място, но комисиите работят на пълни обороти", съобщават наблюдатели от Атина.

За разлика от напрегнатата ситуация в центъра на Атина, в посолството в кв. „Психико" обстановката е по-спокойна.

Сериозен наплив обаче се отчита в Северна Гърция (Солун, Кавала и Ставрос) и на островите. На Крит, където са разкрити рекордните 5 секции, потокът от гласуващи е постоянен. В курортните зони голяма част от гласоподавателите са български туристи, които са избрали да съчетаят почивните дни с упражняване на конституционното си право.

В Солун гласувалите са над 500, а десетки други българи чакат пред консулството. В Кавала, Комотини и курортните селища като Неа Перамос и Никити активността е засилена заради многото наши сънародници, избрали да прекарат почивните дни в Гърция.

На Пелопонес в Патра и Каламата, също се наблюдава повишена избирателна активност.

Очаква се последната голяма вълна от гласуващи да бъде между 18:30 и 19:30 ч., точно преди официалното затваряне на секциите.

До този момент Министерството на външните работи не е съобщило за сериозни нарушения на изборния закон на територията на Гърция. Основното предизвикателство остава обработката на документите на гласуващите без предварително подадени заявления, които се вписват в допълнителните списъци на място.

Изборният ден в Гърция ще приключи в 20:00 ч. местно време. Ако пред секциите все още има чакащи, гласуването може да бъде удължено с един час. За да упражнят правото си на глас, българските граждани трябва да представят валидна лична карта или международен паспорт.

Веднага след 20:00 ч. ще станат ясни първите прогнозни резултати за нагласите на българите, гласували в чужбина.