32,55% е избирателната активност в община Търговище към 16 часа

32,55 на сто е избирателната активност към 16 часа в община Търговище в днешните избори за народни представители. До урните са отишли 18 208 от всички 55 941 с право на глас, съобщиха от общинския пресцентър.

За сравнение, към същия час на миналите парламентарни избори, проведени на 27 октомври 2024 г., активността е била 30,07 на сто.

Данните сочат, че към 16 часа днес по-активни са избирателите в областния град. В него са гласували 33,89 процента от имащите това право. Активността в селата на общината е 30,28 на сто.

В подвижната избирателна секция до момента своя вот са дали 35 граждани с трайни увреждания от 47, заявили желание.

В областната болница в Търговище са гласували 56 избиратели.