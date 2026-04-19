Заради повредена машина секция във Враца премина само към гласуване с хартиени бюлетини

РИК във Враца прекрати със свое решение гласуването с машина в 33-та секция, намираща се в НУ „Софроний Врачански" във Враца. От представените протоколи се установява, че са налице непреодолими обстоятелства, от които машинното гласуване е препятствано до невъзможност да бъде произведено по определения технологичен ред и не позволява избирателите да продължат правото си на глас чрез машинно гласуване, се казва в решението на комисията.

Избирателната секция премина от 15 ч. към гласуване само с хартиени бюлетини. За обстоятелствата около повредената машина е уведомена и ЦИК.

Решението пък подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.