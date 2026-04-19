ГЕРБ подаде жалба срещу член на СИК в Бургас, отворил кутията с машинния вот

Член на СИК в бургаския комплекс "Славейков" неправомерно е разпечатал кутията с машинния вот. Това стана ясно от жалба на ГЕРБ до РИК.

Нарушителят на изборните правила е Георги Ангелов, който след реакция на останалите членове на комисията започнал да крещи, използвайки нецензурни и обидни думи и така е създал напрежение в изборното помещение. Засега не са ясни мотивите, накарали членът на СИК да отвори преждевременно кутията с машинния вот.

Случилото се е недопустимо, а подобни действия подкопават доверието в изборния процес и поставят под съмнение неговата прозрачност и законосъобразност, заявиха от ГЕРБ.

В друга жалба пък от партията твърдят, че в една от комисиите в Транспортната гимназия била нарушена тайната на вота, тъй като при прегъване на разписката от машината пак прозирал номера на предпочетената бюлетина.