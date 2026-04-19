Към 16 ч. - 7 партии в 52-ия парламент, Радев изпреварва Борисов с 21%, БСП пред "Възраждане"

Екзитполове на социологически агенции към 16 ч. показват, че засега 7 партии минават 4-процентната бариера и влизат в 52-ото Народно събрание. Последните данни за избирателната активност към 15 ч. сочат 32% гласували.

Прогресивна България води с над 20% преди ГЕРБ-СДС. ПП/ДБ се движат около 12% от сутринта. Любопитното е, че БСП в този час получава с 1% повече от "Възраждане" и го измества от 5-ото място. В прогнозите социалистическата партия изпадаше от парламента. На ръба с 4% е "Сияние".

Интересни са и резултатите на АПС на Доган - тя се движи около 2%, редом с "Меч", "Величие" и "Има такъв народ".

Ето обобщени резултати:

Прогресивна България - 37%,

ГЕРБ-СДС - 16%,

ПП/ДБ - 12%,

ДПС- 7%,

БСП - 6%,

Възраждане - 5%,

Сияние - 4%,

Меч - 2%,

Величие - 2%,

ИТН - 2%,

АПС - 2%

Екзитполовете не отчитат резултатите от чужбина.