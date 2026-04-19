Крадла от Карловско задигна касов апарат, взела го за мобилен телефон

Той се включил, тя се изплашила да не я проследят по него и го хвърлила в печката

Жена с богато съдебно минало влиза отново в затвора, след като задигна касов апарат, мислейки, че е мобилен телефон. Тя е от карловското село Васил Левски.

Около 18 часа на 6 януари т. г. отишла до фурната за хляб в селото и попитала има ли работа за нея. Отговорили й с "не", което я подразнило, защото го възприела като лично отношение към себе си. Като си тръгнала, видяла в двора на пекарната фирмен бус, който не бил заключен. Взела от кабината тетрадка и фискално устройство, което наподобявало смартфон.

Прибрала се вкъщи, касовият апарат се включил, тя се изплашила да не бъде проследено по това устройство и го хвърлила в печката за дърва. После изхвърлила изпепелените остатъци, а тетрадката скрила.

Служители на фирмата установили кражбата и един от тях изразил съмнение, че може да е въпросната жена, защото веднъж я видял да тършува в кабината на техен микробус, но тогава я съжалил и не се обадил в полицията. Когато униформените отишли в дома й, крадлата бързо си признала, предала тетрадката и изровила от контейнера останалото от фискалния апарат.

Стойността на двете вещи е изчислена на 122,50 евро. Изправена пред Районния съд в Карлово, извършителката изразила съжаление. Присъдата е 4 месеца затвор, която трябва да бъде изтърпяна при първоначален строг режим.