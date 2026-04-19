Елена Поптодорова: В някои отношения сегашните избори ми напомнят на 1990 г.

В последните години светът преминава през изключително динамични и често тревожни промени – военни конфликти, разпад на съюзи и нарастваща глобална несигурност. На този фон България провежда избори, които според бившия посланик в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова носят особена символика.

„В някои отношения сегашните избори много ми напомнят 90-та година. Дотолкова, доколкото тогава трябваше да направим голямата заявка за различна България – България, която заема своето дължимо място в Европа, сега трябва да го препотвърждаваме", заяви тя пред bTV.

Според Поптодорова няма реално съмнение в посоката на страната: „Огромното мнозинство – обобщено казано две трети от българите – нямат никакво колебание, че България е Европа, с всички сложности, но и с предимствата на тази принадлежност."

Въпреки това тя предупреждава за вътрешнополитически опити да се разколебае тази ориентация: „Това, което се случва, са опити да бъде размито и поставено в двусмислие това състояние и тази позиция на България – и за съжаление това е изцяло поради вътрешнополитически интереси."

Поптодорова не се колебае да определи тези процеси като ограничени и „провинциални", като подчертава, че погледът извън страната показва съвсем различна картина:

„Погледнем ли малко отвъд Драгоман, виждаме един свят, който минава през изпитания, но от който България е част. И каквито и усилия да се правят да се отдели България от този свят – те са обречени."

По отношение на конфликта между САЩ и Иран, Поптодорова е скептична за бързо решение: „Тук има примес на желано и действително. Президентът Тръмп, свикнал да оперира в бизнес среда, си мисли, че този модел може да се приложи едно към едно в международните отношения."

Тя подчертава, че Иран има сериозен потенциал и воля да защитава интересите си: „Недобра е преценката за това какъв капацитет и решителност има Иран да отстоява своите интереси."

Като възможни по-бързи решения тя посочва удължаване на примирието и стабилизиране на ситуацията около Ормузкия проток: „Ще се търси формула, по която и Съединените щати да имат роля в определянето на режима на навигация." В същото време предупреждава, че ключовите въпроси – ядрената програма, санкциите и регионалното влияние – ще изискват дълги преговори.

Въпреки напрежението между администрацията на Доналд Тръмп и съюзниците, Поптодорова остава умерено оптимистична: „Имам една добра новина – НАТО оцелява и ще го има, макар и в по-различна и по-сложна конфигурация."

Тя отбелязва, че съществуват законодателни механизми в САЩ, които ограничават възможността за едностранно излизане от Алианса: „Президентът Тръмп не може еднолично да извади Съединените щати от НАТО." В същото време Европа трябва да засили собствените си способности: „Европа трябва да натрупва собствена сила, така че да стане равностоен участник в НАТО."

По отношение на различията между САЩ и Европа спрямо Иран тя уточнява: „Оценката за Иран е еднаква. Ако има различия, те са в подходите и средствата."

Поптодорова коментира и организацията на изборите в чужбина, определяйки ги като традиционно предизвикателство: „За нас винаги е било изпитание – това е сериозна и трудна организация." Въпреки ограниченията, тя изрази увереност в капацитета на институциите: „Външното министерство е 'стрелян заек' и ще се справи."

На фона на глобалната нестабилност и вътрешнополитическите напрежения, посланието на Елена Поптодорова остава ясно: България ще продължи своя европейски път, независимо от опитите за разколебаване и външните предизвикателства.