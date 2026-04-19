Спряно е гласуването с машини в 4 секции в област Ямбол

До следобедните часове проблемите с машините в област Ямбол продължават. Такива има в 30 на сто от общо 155 секции, където има устройства за гласуване. Към 15:00 часа машинното гласуване е преустановено в четири секции в региона, съобщи пред журналисти председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Ани Канева, предаде БТА.

„Проблемите започнаха още от началото на изборния ден, продължават до момента. Основният дефект е - избирателят гласува, машината или въобще не разпечатва бюлетина, или разпечатва празна бюлетина, или някакъв отрязък от хартия“, обясни Канева.

До момента гласуването с машина е преустановено в 11-а и 13-а секции в Ямбол, в първа в Стралджа и в 20-а в с. Калчево, община Тунджа. Предстои решение на РИК и за преустановяване в 25-а секция в с. Кукорево. Там е преминато към упражняване на вота само с хартия, посочи председателят.

В област Ямбол днес се гласува в 237 секции, сред които пет мобилни урни. За четирите депутатски места в 31-ви МИР Ямбол се съревновават общо 120 кандидати. Най-младият е роден през 2002 г., а най-възрастният – през 1953 г. В общия брой на кандидатите доминират мъжете – 85, а жените в листите са 35.